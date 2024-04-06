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        Trafikteki kendisine sopayla saldıran otobüs şoförünü tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

        AdnanÇELEBİ/NİĞDE'de, trafikteki tartışmada kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin'i (55) tüfekle bacağından vuran otomobil sürücüsü Yaşar Alp Mengi (25) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:35
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        Trafikteki kendisine sopayla saldıran otobüs şoförünü tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
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        AdnanÇELEBİ/NİĞDE'de, trafikteki tartışmada kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin’i (55) tüfekle bacağından vuran otomobil sürücüsü Yaşar Alp Mengi (25) tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin, durağa girip yolcu almak için bekledi. Bu sırada arkasında duran otomobil şoförü Yaşar Alp Mengi, korna çalıp yol istedi. Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Yaşar Alp Mengi’ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Mengi, kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti. Mengi kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı. Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Polis, kaçan otomobil sürücüsü Mengi’yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mengi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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