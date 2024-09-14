Niğde'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan Serdar Aksoy hayatını kaybetti, Aksoy'un yakınları tarafından, cinayeti işleyen İrfan Güven ise darbedilerek yaralandı.
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan Serdar Aksoy hayatını kaybetti, Aksoy'un yakınları tarafından, cinayeti işleyen İrfan Güven ise darbedilerek yaralandı.
Çiftlik ilçesi Asmasız Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Serdar Aksoy ve İrfan Güven arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda İrfan Güven’in bıçakladığı Serdar Aksoy, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Serdar Aksoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Aksoy otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olay yerine gelen Aksoy'un yakınları tarafından darbedilen Güven ise hastaneye kaldırıldı. Güven'in tedavisinin ardından polis tarafından sorgulanıp hakkında adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.
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