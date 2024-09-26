Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs takla attı: 4'ü çocuk, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.’nın kontrolünü yitirdiği 25 ACU 078 plakalı minibüs, takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet A., araç içerisinde bulunan Ayşe A. (43), Halil A. (10), Elif Nur A. (6) ve Eylül A. (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet A.’nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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