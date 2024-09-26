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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs takla attı: 4'ü çocuk, 5 yaralı

        NİĞDE'de ehliyetsiz Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:45
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs takla attı: 4'ü çocuk, 5 yaralı
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        NİĞDE'de ehliyetsiz Mehmet A.'nın (17) kullandığı minibüs, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.’nın kontrolünü yitirdiği 25 ACU 078 plakalı minibüs, takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet A., araç içerisinde bulunan Ayşe A. (43), Halil A. (10), Elif Nur A. (6) ve Eylül A. (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet A.’nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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