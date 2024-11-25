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        Sevgilileri öldüren çift yakalanıp, tutuklandı

        NİĞDE'de kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) ölümüne ilişkin ev sahibi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:25
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        Sevgilileri öldüren çift yakalanıp, tutuklandı
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        NİĞDE’de kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın (48) ölümüne ilişkin ev sahibi S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip boğulduğu, Ramazan Özkan'ın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsniye Yalçın’ın eşi A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        CİNAYETTE KULLANILAN TABANCA VE BIÇAKLARI GÖMMÜŞLER

        Soruşturmayı derinleştiren İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Bürosu ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve Yalçın’ın kiraladığı evin sahibi S.H. ve eşi F.H.'yi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf eden çiftin yer gösterme işlemi sırasında toprağa gömülü halde kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 bıçak ve 1 kelepçe ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve eşi F.H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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