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        Niğde'de reklam panosu üretilen atölyede yangın

        NİĞDEOrganize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:05
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        Niğde'de reklam panosu üretilen atölyede yangın
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        NİĞDEOrganize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen bir atölyede, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, iş yerini tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbarla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Niğde Valisi Cahit Çelik, iş yerine gelerek çalışmaları inceledi. Burada konuşan Vali Çelik, "Elimizdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdik. İçeride kimse yok. Ölü veya yaralı yok. Atölyede genellikle plastik hammadde kullanıldığı için yangın büyüdü. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alıp, söndüreceğiz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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