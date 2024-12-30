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        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (2)

        'HİÇBİRVATANDAŞIMIZIN OLUMSUZ ŞARTLARA MARUZ KALMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde Valiliği'ndeki programının ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:55
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        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (2)
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        'HİÇBİRVATANDAŞIMIZIN OLUMSUZ ŞARTLARA MARUZ KALMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ'

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde Valiliği'ndeki programının ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez'i ziyaret etti. Bakan Göktaş, bütün illerde olduğu gibi Niğde'de de bakım kuruluşlarında denetim ve inceleme faaliyetlerini özenle yürüttüklerini belirterek, "Son dönemde buradaki bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunuldu. Bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. Bu tür durumlarda ivedilikle gerekeni yaptık. Bütün sorumluların en ağır cezaları alması için de olayı yargıya taşıdık. Bu tür olumsuzlukların bir daha gerçekleşmemesi için de bütün önlemlerimizi alıyoruz. Kuruluşlarımıza yönelik her iddiayı titizlikle takip ediyoruz. Gereken neyse yerine getiriyoruz" dedi.

        'TÜRKİYE GENELİNDE SOSYOEKONOMİK DESTEK HİZMET MODELİNİ SUNUYORUZ'

        Bakan Göktaş, "Niğde'de pek çok hizmete imza attık. Toplam 90 milyar 738 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yatırım ve desteklerimiz 5 milyar 62 milyon lirayı aşmış durumda. Tüm vatandaşlarımıza yediden yetmişe hizmet veriyoruz. İki sosyal hizmet merkezimizde Niğde'de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. ASDEP personelimizle beraber 2017'den bu yana 46 bin 592 haneyi yerinde ziyaret ettik. Eğitim ve danışmanlık programları yürütüyoruz çeşitli alanlarda. Evlilik öncesi eğitim programı, aile eğitim programı, ayrıca bağımlılıkla mücadele eğitim programlarımızdan da Niğdeli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Niğde'de bir çocuk evleri sitesinde 80 çocuğumuz, 5 çocuk evinde 37 çocuğumuz, bir ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 41 çocuğumuz, 58 koruyucu aile yanında da 73 çocuğumuz bulunmakta. Ayrıca evlat edindirilen çocuk sayımız 20'dir. Bir ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde de 41 çocuğumuz hizmet görmekte. 2012'den bu yana Türkiye'nin genelinde sosyoekonomik destek hizmet modelini sunuyoruz. Ailesinin yanında desteklenen çocuklar modelimizle beraber Niğde'de 134,4 milyon liralık bir kaynak aktardık. Ayrıca 6 kadın kooperatifiyle beraber kadınlara destek oluyoruz. 2018'den bu yana finansal okuryazarlık hizmetlerimizle 627 kişiye hizmetler sunduk. Bakanlığa bağlı 3 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 152 engelli vatandaşımız, 2 özel engelli bakım merkezinde de 393 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bir huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde kalan 105 vatandaşımız bulunuyor. Bununla beraber Niğde'de toplamda 18 kuruluşumuzda hizmet vermiş bulunmaktayız. Niğde'ye huzurevi kazandırmaya yönelik çalışmalarımız da başladı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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