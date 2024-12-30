Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (2)

'HİÇBİRVATANDAŞIMIZIN OLUMSUZ ŞARTLARA MARUZ KALMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde Valiliği'ndeki programının ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez'i ziyaret etti. Bakan Göktaş, bütün illerde olduğu gibi Niğde'de de bakım kuruluşlarında denetim ve inceleme faaliyetlerini özenle yürüttüklerini belirterek, "Son dönemde buradaki bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunuldu. Bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. Bu tür durumlarda ivedilikle gerekeni yaptık. Bütün sorumluların en ağır cezaları alması için de olayı yargıya taşıdık. Bu tür olumsuzlukların bir daha gerçekleşmemesi için de bütün önlemlerimizi alıyoruz. Kuruluşlarımıza yönelik her iddiayı titizlikle takip ediyoruz. Gereken neyse yerine getiriyoruz" dedi.