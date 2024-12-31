Niğde Valisi Çelik'ten yılbaşı mesaisi
NİĞDE Valisi Cahit Çelik, yılbaşı akşamı görev başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip, yeni yılını kutladı.
NİĞDE Valisi Cahit Çelik, yılbaşı akşamı görev başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip, yeni yılını kutladı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Sungurbey Polis Merkez Amirliği, jandarma ve polis uygulama noktaları, Niğde İtfaiye Teşkilatı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Görev başındaki çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Çelik, polis ve jandarma noktalarında çorba ikramında bulunarak kolaylıklar diledi. Salı Pazarı’nda temizlik çalışmaları yürüten belediye personelini de ziyaret eden Vali Çelik, çalışanlara teşekkür ederek yeni yıl kutlamasında bulundu.
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