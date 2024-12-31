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        Niğde Valisi Çelik'ten yılbaşı mesaisi

        NİĞDE Valisi Cahit Çelik, yılbaşı akşamı görev başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip, yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:05
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        Niğde Valisi Çelik'ten yılbaşı mesaisi
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        NİĞDE Valisi Cahit Çelik, yılbaşı akşamı görev başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip, yeni yılını kutladı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Sungurbey Polis Merkez Amirliği, jandarma ve polis uygulama noktaları, Niğde İtfaiye Teşkilatı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Görev başındaki çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Çelik, polis ve jandarma noktalarında çorba ikramında bulunarak kolaylıklar diledi. Salı Pazarı’nda temizlik çalışmaları yürüten belediye personelini de ziyaret eden Vali Çelik, çalışanlara teşekkür ederek yeni yıl kutlamasında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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