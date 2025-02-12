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        Niğde'de eğitime 1 gün 'kar' arası

        NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:13 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:13
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        Niğde'de eğitime 1 gün 'kar' arası
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        NİĞDE’de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Niğde'de etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğini açıklarken, Niğde Valiliği de bunun üzerine il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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