Bakan Yumaklı: Üretici tarım sigortası yaptırmalı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sigorta poliçesi yapmak, 1 yıllık emeğin belli oranlarda garanti altına alınması için son derece önemli. Bütün üreticilerimize sigorta yaptırmaları konusunu özellikle istirham ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen hafta zirai don olaylarının yaşandığı Niğde’nin Ovacık köyündeki elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Yetkililer ve üreticilerden bilgi alan Bakan Yumaklı, tarım sigortasına dikkat çekti. Don olayının yaşandığı tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten İbrahim Yumaklı, “Hasat tespitinin ardından TARSİM kapsamında ödemeler yapılacak. Ancak tarım sigortası istediğimiz oranda olmadığı için bir mağduriyet söz konusu. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup da sigortası olmayanların, don olayına kadar yaptığı masraflar devletimiz tarafından karşılanacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, Bakanlığımız, herhangi bir şekilde zirai don hadisesinden zarar görmeyi engelleyecek ekipmanların maliyetlerinin yüzde 50'sini karşılıyor. Bu, birinci nokta. İkinci nokta, bunları kullanan üreticilerin yapmış oldukları sigorta poliçesinin yüzde 25 ile 35 oranında indirimli bir şekilde olmasını sağlıyor. Üçüncüsü zaten bu sigorta poliçe bedelinin de yüzde 70'ine yakınını yine devletimiz karşılıyor. Dolayısıyla burada sigorta poliçesi yapmak, 1 yıllık emeğin belli oranlarda garanti altına alınması için son derece önemli. Buradan tekrar bütün üreticilerimize sigorta yaptırmaları konusunu özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.