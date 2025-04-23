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        Bakan Yumaklı: Üretici tarım sigortası yaptırmalı

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sigorta poliçesi yapmak, 1 yıllık emeğin belli oranlarda garanti altına alınması için son derece önemli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:55
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        Bakan Yumaklı: Üretici tarım sigortası yaptırmalı
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sigorta poliçesi yapmak, 1 yıllık emeğin belli oranlarda garanti altına alınması için son derece önemli. Bütün üreticilerimize sigorta yaptırmaları konusunu özellikle istirham ediyorum” dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen hafta zirai don olaylarının yaşandığı Niğde’nin Ovacık köyündeki elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Yetkililer ve üreticilerden bilgi alan Bakan Yumaklı, tarım sigortasına dikkat çekti. Don olayının yaşandığı tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten İbrahim Yumaklı, “Hasat tespitinin ardından TARSİM kapsamında ödemeler yapılacak. Ancak tarım sigortası istediğimiz oranda olmadığı için bir mağduriyet söz konusu. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup da sigortası olmayanların, don olayına kadar yaptığı masraflar devletimiz tarafından karşılanacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, Bakanlığımız, herhangi bir şekilde zirai don hadisesinden zarar görmeyi engelleyecek ekipmanların maliyetlerinin yüzde 50'sini karşılıyor. Bu, birinci nokta. İkinci nokta, bunları kullanan üreticilerin yapmış oldukları sigorta poliçesinin yüzde 25 ile 35 oranında indirimli bir şekilde olmasını sağlıyor. Üçüncüsü zaten bu sigorta poliçe bedelinin de yüzde 70'ine yakınını yine devletimiz karşılıyor. Dolayısıyla burada sigorta poliçesi yapmak, 1 yıllık emeğin belli oranlarda garanti altına alınması için son derece önemli. Buradan tekrar bütün üreticilerimize sigorta yaptırmaları konusunu özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

        'SON 35 YILIN EN ŞİDDETLİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADIK'

        Kentte de hava sıcaklıklarının eksi 19 dereceye kadar düştüğünü hatırlatan Yumaklı, “Belli bir sıcaklık düşüşünden sonra maalesef mevcut teknolojilerin yapabileceği herhangi bir şey yok. Niğde, patatesinden elmasına, lahanasından çavdarına kadar birçok tarım ürününde ülkemizin ihtiyacını karşılar nitelikte. İklim değişikliğinin etkisi artık sizin tarımı nasıl yaptığınızla değil, hangi tedbirleri aldığınızla ilgili bir süreç önümüze getirmiş durumda. Son 35 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünü yaşadık. İklim değişikliğinin çok farklı etkilerini de yaşıyoruz. Yani kuraklık, sel, taşkın sadece bizim ülkemizde değil, dünyadaki diğer ülkelerin de karşılaştığı ve mağdur olduğu bir durum” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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