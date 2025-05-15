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        Niğde merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

        NİĞDE merkezli 6 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:25
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        Niğde merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
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        NİĞDE merkezli 6 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartı bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip alışveriş yapan suç örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Niğde, Mersin, Hatay, Manisa, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise 9 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 harici hard disk ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

        İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Olaya ilişkin 1 şüphelinin başka suçtan tutuklu olduğu, 1 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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