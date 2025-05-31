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        Ayakkabı tamircisi çırağı 16 yaşındaki Esra, kentte tek

        NİĞDE'de lise öğrencisi Esra Dinç (16), unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan ayakkabı tamirciliği mesleğini öğrenmek için çıraklık yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:28
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        Ayakkabı tamircisi çırağı 16 yaşındaki Esra, kentte tek
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        NİĞDE'de lise öğrencisi Esra Dinç (16), unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan ayakkabı tamirciliği mesleğini öğrenmek için çıraklık yapıyor. Dinç, "Sadece ev hanımı olmak zorunda değiliz. Kahvede de çalışabiliriz, şoför de olabiliriz. Yeter ki kendimize inanalım" dedi.

        Kentte unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan ayakkabı tamirciliği, genç bir çırak sayesinde yeniden hayat buluyor. Kent merkezindeki dükkanında hizmet veren ayakkabı ustası Ramazan Aktaş'ın yanında çıraklık yapan Esra Dinç, şehirde bu mesleği öğrenen tek genç kadın çırak olarak öne çıkıyor. Henüz lise öğrencisi olan Esra, okul saatleri dışında zamanını kundura atölyesinde geçirip mesleğin tüm detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Dikiş, taban yenileme, boya ve kalıp düzeltme gibi işlerde ustası Ramazan Aktaş'a yardım eden Esra, kısa sürede becerisi ve titizliğiyle hem müşterilerin hem de ustasından tam not aldı.

        'KENDİMİZE İNANALIM'

        Esra Dinç, mesleğine duyduğu sevgiyi ifade ederek, "Biz kadınlar, sadece ev hanımı olmak zorunda değiliz. Kahvecide de çalışabiliriz, şoför de olabiliriz. Yeter ki kendimize inanalım. Bu meslek, her geçen gün biraz daha unutuluyor. Gençlerin ilgisi az ama ben severek yapıyorum. Hem el emeği var hem de insanların işine yaramak beni mutlu ediyor. Ustamdan öğrendiğim her şey gelecekte belki kendi dükkanımı açmamı sağlayacak. Bu meslek ölmesin istiyorum. Ayakkabı tamirciliğinde Niğde’de tek kadın olmak istiyorum, şu an da tek ben yapıyorum bu işi. Kadınların yapmayacağı hiçbir iş yoktur” diye konuştu.

        'ÇIRAK BULAMIYORUZ'

        25 yıllık ayakkabı ustası Ramazan Aktaş ise çırak bulmanın her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, "Bu işi öğrenmek isteyen genç çok az. Hele ki kız çırak neredeyse hiç yoktu. Esra hem çalışkan hem de istekli. Ona bildiğim her şeyi öğretmeye çalışıyorum. İnşallah bu meslek onunla birlikte yaşamaya devam eder" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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