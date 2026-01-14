Habertürk
        Niğde'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Giriş: 14.01.2026 - 21:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:48
        Niğde'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

        Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 15 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

        Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

