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Niğde'de kuru fasulye ve barbunyada 65 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Niğde'de kuru fasulye ve barbunyada 65 bin ton rekolte bekleniyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Kuru fasulye ve barbunya üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, bu yıl yaklaşık 65 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'de kuru fasulye üretiminin yüzde 23'ünü, barbunyanın ise yüzde 70'ini karşılayan kentte, hasat sezonu başladı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, AA muhabirine, kuru fasulye üretiminde Niğde'nin ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kenar, üretimde geçen yıla göre az da olsa düşüş beklediklerini belirterek, üreticiler arasında tahıl ürünlerine yönelenler olduğunu ifade etti.

Bu yıl yaklaşık 180 bin dekar alanda fasulye ekimi olduğuna değinen Kenar, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre yine üretimde birinci sırada olacağımızı düşünüyoruz. Fiyat beklentimizin altında kaldı. Geçtiğimiz yıla göre biraz daha üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatların yukarı çıktığını göreceğiz. Rekoltemiz geçtiğimiz yıl yaklaşık 75 bin tondu. Bu yıl da rekoltenin 60-65 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz."

Devamlı fasulye ekilen arazilerde zamanla verimin azaldığına dikkati çeken Kenar, bu nedenle çiftçilerin bir bölümünün daha çok buğday, arpa gibi tahıl ürünlerini ektiğini anlattı.

Kenar, seneye fasulye üretiminin tekrar artacağını düşündüklerini dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi yine bu sene kalitemiz güzel. Bölgemiz 1300 rakımda, burada yetiştiği için ürün tatlı ve lezzetli oluyor. O yüzden Niğde'de, Türkiye çapında tutulan bir fasulyemiz var. Niğde olarak barbunyada da birinci sıradayız. Türkiye'de üretimin yüzde 70'i Niğde bölgesinden karşılanıyor. Barbunya daha çok Ovacık, Yeşilova, Uluağaç, Çavdarlı ve Çamardı bölgesinde üretiliyor. Fasulye rekoltesinin içinde barbunya da var." diye konuştu.

Yeşilova köyünde 86 dekarda fasulye üreten Hasan Günaydın da temmuz ağustos döneminde oluşan sıcaklık farkının verime olumsuz yansıdığına işaret etti.

Ovacık köyünde barbunya üretimi yapan Ayhan Duyar da "Bu sene sıcaklardan dolayı barbunyanın boyutu biraz küçük olacak. Sıcaklardan dolayı ürün hızlı gelişti." ifadesini kullandı.

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