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Niğde'de "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu" sona erdi

AA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark iş birliğinde düzenlenen "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu" sona erdi.

Niğde'de "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu" sona erdi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark iş birliğinde düzenlenen "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu" sona erdi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın kapanış töreninde, dereceye giren 4 takıma para ödülü verildi.

Hackathona Konya'dan katılan "Ai Lab" takımı birinci, Niğde'den "MOPAD" ikinci, "Go" takımı üçüncü oldu.

Birinci olan takıma 15 bin liralık ödülü takdim eden Vali Mustafa Koç, gençlere güvendiklerini ve onlar sayesinde gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirtti.

Savunma Sanayi Başkanlığı Müşaviri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici ise yarışmanın kaybedeni olmadığı ve herkesin kazandığını söyledi.

Gençlerden başladıkları projeleri bitirmelerini isteyen Kesici, "Bunları CV'lerinize ekleyin. Yeni projeler de yapın. Artık ASELSAN, HAVELSAN, STM, ROKETSAN, TUSAŞ gibi bizim vakıf şirketlerimize önceden belirli üniversitelerden mezun olanlara ve ortalamaya bakarken şimdi bir yarışmada bir şeyler kazanan, ödül alan, dereceye giren ya da bir proje geliştirenlere daha çok bakıyoruz. Çünkü bizim de savunma sanayi projelerinde sizler gibi değerli arkadaşlara, yetkin arkadaşlara ihtiyacımız var." dedi.

Etkinliğin sponsoru ARKSIGNER'ın kurucu ortağı Özlem Kahramaner de etkinlik sayesinde gençlerin CV'lerini güçlendirmeyi ve mezun olduklarında önemli projelerde yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Etkinliğin sonunda, birinci takıma 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin liralık ödül verildi. Dördüncü takıma ise 2 bin 500 lira mansiyon ödülü takdim edildi.





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