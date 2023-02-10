“Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden 27 kişi Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta defnedildi

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NİĞDE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden 27 kişi Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta toprağa verildi.

Hatay'da enkazda hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğur (35), eşi Şeyma (30), oğlu Mehmet Akif (9) ve kızı Defne Sare Çalta'nın (5) cenazeleri Niğde'ye getirildi.

Cenazeler Niğde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Dikilitaş köyünde kılınan namazlardan sonra defnedildi.

Törende, Çalta ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Törene Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti temsilcileri ile Çalta'nın meslektaşları katıldı.

Adana'nın Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında hayatını kaybeden Mehmet (45), eşi Hayriye (42), çocukları Ramazan Beraat (16), Rüzgar (10) ve Elif Demir'in (6) naaşları da cuma vakti kılınan namazların ardından Çamardı ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Zeray Apartmanı enkazında hayatını kaybeden öğretmen baba Tayfun (37), öğretmen eşi Ayşe (37), çocukları Fatma (10) Feyza (7) ve Sıla Aydoğan'ın (3) naaşları da Çamardı ilçesi Mahmatlı köyünde defnedildi.

- Kayseri

Depremde Dulkadiroğlu ilçesinde enkazda hayatını kaybeden Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Talat Tankurt (30) için Kayseri'de Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tankurt'un ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile polis memurları katıldı.

Namazın ardından Tankurt, polis mezarlığına defnedildi. Eşi Nurdan Duman Tankurt'un ise Hacılar ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Adıyaman'da enkaz altında yaşamını yitiren Ulaş Yavuz için de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Yavuz'un naaşı Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan Hatay'da enkaz altında kalan polis memuru Mehmet Kaya'nın naaşının eşi, çocukları ve annesiyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

- Kırıkkale

Hatay merkezdeki binanın enkazında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ahmet Efe Erinmez'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Erinmez için öğle vakti Nokta Camisi'nde cenaze töreni düzenledi.

Ahmet Efe Erinmez''in cenazesi namazdan sonra Kırıkköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Erinmez'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Erinmez'in hayatını kaybettiği enzakın altından anne, baba ve iki kardeşinin sağ çıkarıldığı öğrenildi.

- Sivas

Adıyaman'da yıkılan 7 katlı Gürsoy Apartmanı'nın enkazında yaşamını yitiren Zuhal Özpınar (48) ve oğlu Said Özpınar'ın (27) cenazeleri Sivas'a getirildi.

Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun naaşları Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, 5 kişilik aileden geride kalan oğul Ahmet Özpınar ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmen olan baba Murat ve kızı Ayşe Özpınar'ın henüz enkazdan çıkarılmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da Karapınar Mahallesi'nde yaşadıkları 4 katlı binanın enkazında hayatını kaybeden Hakan ve Banu Puğaça çifti ile 12 yaşındaki çocukları Arda Puğaça için de Ay Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Anne, baba ve çocuklarının cenazesi, kılınan namazların ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çiftin diğer çocukları 7 yaşındaki Kaan Puğaça'nın ise enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

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