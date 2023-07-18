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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:57
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya gör, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altunhisar ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        Zanlılarla birlikte 257 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde uyuşturucu suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı, 535 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 140 araç sorgulandı, 19 işyeri ile 11 metruk bina kontrol edildi.

        Üç araca 2 bin 853 lira para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

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