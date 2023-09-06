Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Dağcı aile 21 yıldır Aladağlar'ı mesken tutuyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - İstanbul'un kalabalığından bunalan İnce ailesi, 21 yıl önce yerleştikleri Aladağlar'ın eteğindeki Çukurbağ köyünde, dağcılık ve kaya tırmanışının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağcı aile 21 yıldır Aladağlar'ı mesken tutuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dağcılık sporuna ilgileri olan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Recep İnce ile İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğinde okuyan Zeynep Tantekin İnce, 1996'da Yıldız Dağcılık Kulübünde tanıştı.

        Hayatlarını 2000'de birleştiren çift, aldıkları kararla 2002'de geldikleri Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyüne yerleşti.

        Köyde kurdukları bungalov işletmede ağırladıkları yerli ve yabancı dağcılara rehberlik ve eğitmenlik yaparak geçimlerini sağlayan çift, günlerini sportif kaya tırmanış milli sporcusu 12 yaşındaki kızları Pelin İnce ile tırmanış yaparak geçiriyor.

        Profesyonel dağcı Recep İnce, AA muhabirine, Aladağlar'da dağcılık sporunun gelişimi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Bölgenin dağcılık turizmi açısından çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten İnce, bu spora üniversite yıllarında başladığını anlattı.

        İnce, Aladağlar'a yerleşmeden önce 10 yıla yakın baba mesleği matbaacılıkla geçimini sağladığını belirterek "Makine mühendisiyim. Dağcılığa Yıldız Teknik Üniversitesinde başladım. Aladağlar'a yıllarca İstanbul'dan 2-3 günlüğüne geliyorduk. En sonunda karar verdik ve 2002'den beri buradayız. Eşimle dağcılık kulübünde tanıştık. Dağcılığı eşim de çok seviyor." ifadelerini kullandı.

        - "Aladağlar, İtalya'nın Dolomitler'i, Alpler'i gibi"

        İstanbul'da yaşamın zorluğundan bahseden İnce, şunları kaydetti:

        "Trafikte çok fazla vakit geçiyordu, para kazanmak çok zordu. Biz de evimizi 1996'da buraya yapmıştık. 2002'de de eşyalarımızı kamyonete yükleyip buraya geldik. Hiçbir işimiz yoktu. 2007'de yurt dışından gelen tırmanıcıların uğrak yeri olsun diye ufak bir işletme açtık. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Dünyanın dört bir yanında tırmanıcılar var. Dağcılık ve tırmanış festivali yapsak, dağ koşusunu bunun içine entegre etsek çok mükemmel sonuçlara erişebiliriz. Yurt dışından gelen misafirler 'burayı daha önce bilseydik defalarca gelirdik' diyor. Aladağlar'ı bilemiyorlar ama geldiklerinde de İtalya'nın Dolomitler'i, Alpler'i gibi yorumluyorlar."

        - "Dağcılıkta Aladağlar, Türkiye'nin incisi"

        Profesyonel dağcı ve antrenör Zeynep Tantekin İnce de dağcılık aşkının üniversite yıllarında başladığı, o yıllarda geldiği Aladağlar'a çok büyük hayranlık duyduğunu vurguladı.

        Aladağlar'ı, "dağcılıkta Türkiye'nin incisi" olarak tanımlayan İnce, bölgenin tanınırlığının artması için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kızlarının da dağcılık sporuyla ilgilenmesinin kendini tedirgin etmediğini aktaran İnce, "Kızım dağcılık yaptığı için korkmuyorum, ona güveniyorum. Belki atçılık ya da dalışla ilgilenseydi biraz tedirgin olabilirdim ama bu benim kendi alanım olduğu için tehlikelerini biliyorum, eğitimini biliyorum. Eğitimini veriyorum ve ona göre yetiştiriyoruz." dedi.

        İnce, herkesin dağcılık sporuyla ilgilenebileceğini belirterek "Dağcılıkta kadın olmak biraz daha zor. Dağlarda da kadın olmak biraz daha zor. Çünkü dağcılık yapan kadın sayısı daha az. Erkek egemen bir spor. Çünkü güç sporu ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dağcılık aslında ailece yapılabilecek ve her yaşta yapabileceğimiz bir spor." diye konuştu.

        Çiftin çocukları milli sporcu Pelin İnce de dağcılığı çok sevdiğini ve ilk zirve tırmanışını 5 yaşındayken Demirkazık Dağı'na yaptığını söyledi.

        Geçen yıl Ağrı Dağı'na tırmandığını belirten İnce, Balkanlar'da yapılan birçok yarışmada birincilik kazandığını ve hedefinin yurt dışında zirvelere tırmanmak olduğunu dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Niğde'de okul servisleri denetlendi
        Niğde'de okul servisleri denetlendi
        Niğde Barosundan aşure ikramı
        Niğde Barosundan aşure ikramı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı
        Niğde'de 16 hırsızlık zanlısı yakalandı
        Niğde'de 16 hırsızlık zanlısı yakalandı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı kadın yolcu camdan fırladı; o anlar kamerada
        Kavşakta otomobiller çarpıştı kadın yolcu camdan fırladı; o anlar kamerada
        Niğde'de 1. Oto Show etkinliği gerçekleştirilecek
        Niğde'de 1. Oto Show etkinliği gerçekleştirilecek