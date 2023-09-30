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        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:11
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        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 42 CGL 93 plakalı kamyonet, Dikilitaş köyü yakınlarında F.O'nun kullandığı 63 AAF 663 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, otomobildeki O.O'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücüler de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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