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        Niğde'de 18 yere mobil atık getirme merkezi kuruldu

        Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce 18 noktada mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:19
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        Niğde'de 18 yere mobil atık getirme merkezi kuruldu
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        Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce 18 noktada mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması için 18 noktaya daha mobil atık getirme merkezi kurdu.

        Toplam 22'ye çıkan merkezler, kağıt, metal, cam, plastik, elektrik, elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık pillerin dönüşümüne katkı sağlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu çalışmaların yaygınlaşması ve desteklenmesinin, sürdürülebilir çevre politikasının oluşturulmasında önemli olduğunu belirtti.

        Belediyenin sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda su ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda da çalışma yürüttüğünü aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Böylelikle sürdürülebilir bir çevre politikası izlenerek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir. Mobil atık getirme merkezleri, vatandaşların da aktif olarak katılım sağlamasına olanak tanıyarak, toplumun çevre bilincini artırmaktadır. Niğde Belediyesinin iklim değişikliği ve sıfır atık çalışmaları, çevre dostu bir şehir oluşturma hedefine önemli katkılar sağlamaktadır."

        Özdemir, vatandaşları sıfır atık projesine destek olmaya çağırdı.

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