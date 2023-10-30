Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Doç. Dr. Şemsi Altaş'a ödül Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsi Altaş, Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda resim kategorisinde "Bağlı Düşler" adlı eseriyle "başarı" ödülüne layık görüldü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsi Altaş, Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda resim kategorisinde "Bağlı Düşler" adlı eseriyle "başarı" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 76'ncısı düzenlenen yarışmada, Doç. Dr. Şemsi Altaş', "Bağlı Düşler" adlı eseriyle "başarı" ödülünü aldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Altaş'ı kutlayarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu yaşarken öğretim üyemiz Doç. Dr. Şemsi Altaş'ın almış olduğu başarı ödülü bizleri çok mutlu etti. Hocamızı almış olduğu ödülden dolayı tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim." ifadelerini kullandı.