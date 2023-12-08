Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik protokol imzalandı

        Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında forklift iş makinesi operatörlüğü projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında forklift iş makinesi operatörlüğü projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Başkanlığındaki imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir katıldı.

        Protokolle hükümlüler, belediye envanterindeki forklift iş makinesiyle 24 saat pratik ve 36 saat uygulamalı eğitim alacak.

        Belediyenin uygun gördüğü tarihlerde forklift iş makinesi Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilecek ve başarı sağlayanlara belge verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin gelişen ve değişen marka bir kent haline geldiğini belirterek, "Özellikle yeni açılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak fabrika ve iş yerleri için kalifiye eleman ihtiyacı artış gösterecektir. İmzaladığımız bu protokolle toplumun dezavantajlı kesiminin de nitelikli hale getirilmesi amaçlanmış ve bu sayede onların da istihdamdan pay almalarının önünün açılması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Niğde'de apartman girişinde çıkan yangında bir iş yeri ve daire zarar gördü
        Niğde'de apartman girişinde çıkan yangında bir iş yeri ve daire zarar gördü
        Niğde'de bir tırda 3 milyon 750 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
        Niğde'de bir tırda 3 milyon 750 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
        Niğde'ye Şehitler Anıtı yapıldı
        Niğde'ye Şehitler Anıtı yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Niğde'de asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları sürüyor
        Niğde'de asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları sürüyor
        Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler, üreterek meslek öğreniyor
        Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler, üreterek meslek öğreniyor