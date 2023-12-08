Niğde'de denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik protokol imzalandı

Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında forklift iş makinesi operatörlüğü projesi kapsamında protokol imzalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Başkanlığındaki imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir katıldı.

Protokolle hükümlüler, belediye envanterindeki forklift iş makinesiyle 24 saat pratik ve 36 saat uygulamalı eğitim alacak.

Belediyenin uygun gördüğü tarihlerde forklift iş makinesi Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilecek ve başarı sağlayanlara belge verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin gelişen ve değişen marka bir kent haline geldiğini belirterek, "Özellikle yeni açılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak fabrika ve iş yerleri için kalifiye eleman ihtiyacı artış gösterecektir. İmzaladığımız bu protokolle toplumun dezavantajlı kesiminin de nitelikli hale getirilmesi amaçlanmış ve bu sayede onların da istihdamdan pay almalarının önünün açılması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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