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        Vali Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den yeni yıl mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:13
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        Vali Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den yeni yıl mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çelik mesajında, hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülke gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılın daha geride kaldığını belirtti.

        Çelik, ''Niğde’de ve ülkemizde yakaladığımız huzur ve güven ortamının yeni yılda daha fazla perçinlenerek birlik ve beraberlik içerisinde her zamankinden daha mutlu ve umutlu olduğumuz günler geçireceğimize dair olan inancım tamdır. İlimizin huzuru ve Türkiye’nin huzuru için çalışmalarımız yeni yılda da aralıksız devam edecektir. Yeni yılın ilimize, ülkemize ve dünyaya başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, tüm Niğdeli hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Özdemir de 2024 yılının ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, 2023 yılında olağanüstü gayret gösterdiklerini, Niğdelilere en iyi hizmeti sunmanın onurunu yaşadığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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