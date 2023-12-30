Niğde'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 1263 güvenlik personeli görev yapacak
Niğde'de vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla il genelinde güvenlik tedbirleri alındı.
Niğde’de vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla il genelinde güvenlik tedbirleri alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği, konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde etkin denetimler gerçekleştirilecek olup, görevli personel sayısı artırılacak.
Vatandaşların yoğun bulunduğu otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kutlama gerçekleştirilen meydan ve alan ile eğlence yerlerinde güvenlik birimlerince tedbir alınacak.
Niğde’de polis ekipleri gündüz 24, gece ise 48 yaya devriye, 20 trafik, 23 asayiş ekibi olmak üzere 460 personel, ilçelerde ise 6 trafik, 18 asayiş ekibi ile 24 noktada toplam 147 personel olmak üzere İl genelinde 607 polis memuru görev yapacak.
Jandarma ekipleri ise toplam 10 bölgede kontrol ve arama noktası oluşturup, 13 trafik, 142 asayiş timi, 41 diğer unsur olmak üzere 196 ekip ve toplam 656 personelle görev yapacak.
Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.
Niğde Belediye Başkanlığınca, İtfaiye Daire Başkanlığı yangın ve benzeri tehlikelere karşı hazırlık yaparak teyakkuz halinde bulunacak.
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