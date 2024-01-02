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        GÜNCELLEME - Niğde'de 2 akrabasını öldüren şüphelinin evinde öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Niğde'de 2 akrabasını öldürdüğü öne sürülen şüphelinin, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 21:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:33
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        GÜNCELLEME - Niğde'de 2 akrabasını öldüren şüphelinin evinde öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Niğde'de 2 akrabasını öldürdüğü öne sürülen şüphelinin, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde 31 Aralık 2023'te, bir kahvehanenin önünde, akrabaları A.G. (42) ve R.G'yi (39) tabancayla öldüren R.G'nin (51), olayın ardından evinde tabancayla öldürülmüş şekilde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayla ilgili aranan zanlı B.G de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen B.G. de hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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