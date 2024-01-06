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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift öldü, 3 kişi yaralandı

        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:48
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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift öldü, 3 kişi yaralandı
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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        R.T'nin kullandığı 51 HV 568 plakalı otomobil, Çamardı yolu Yeşilova mevkiinde, O.A. (42) yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü R.T. ile yanındaki eşi G.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki A.Ş. (53) ve H.D (18) ile diğer otomobildeki O.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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