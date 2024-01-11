Hükümlüler, eğitim merkezine dönüştürülen eski koğuş binasında diploma sahibi oluyor ABDULLAH ÖZKUL - Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere 28 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iş gücüne destek veren hükümlüler, eski koğuş binasında açılan eğitim merkezinde ustalık, çıraklık ve kalfalık diploması alıyor.

ABDULLAH ÖZKUL - Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere 28 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iş gücüne destek veren hükümlüler, eski koğuş binasında açılan eğitim merkezinde ustalık, çıraklık ve kalfalık diploması alıyor.

Yaklaşık 7 bin 300 dekarda kurulu Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan hayvancılık, et ve süt işleme, tarım, mobilya, demir döşeme gibi 28 iş kolunda üretim yapılıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında eski koğuş binasında açılan Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi'nde hükümlüler, inşaat, metal, gıda, moda tasarım ile motorlu araçlar teknolojileri, hayvan yöneticiliği ve sağlığı ile tarım branşlarında verilen teorik eğitimlerin ardından ustalık, çıraklık kalfalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diploması alıyor.

Bu kapsamda merkezde 2 yılda eğitimlerini tamamlayan 251 hükümlü çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi aldı.

Merkezin Kurucu Müdürü Türker Yavuzer, AA muhabirine, merkezin 2021 yılında açıldığını söyledi.

Cezaevinde faaliyet gösteren alanlarda eğitim ve öğretim verdiklerini belirten Yavuzer, "Hükümlü öğrencilerimiz burada çalışırlarken aynı zamanda kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri alarak, sivil hayata tekrar döndükleri zaman entegrasyon sürecinde kendi işlerini kurabilirler, devlet dairelerine yerleşebilirler. Bu da bize gurur veriyor. Hükümlülerimiz burada ikinci bir şansı yakalama fırsatını değerlendiriyor." diye konuştu.

Yavuzer, merkezde yaklaşık 52 alanda kurs açtıklarına dikkati çekerek, işyurtları bünyesinde faaliyet gösteren metal teknolojisi, bakım onarım, elektrik elektronik teknolojisi, mobilya, dekorasyon ve döşeme, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, meyve yetiştiriciliği gibi alanlarda öğrenci aldıklarını aktardı.

Dışarıda belirli bir kazanım elde eden ve bunu değerlendirmek isteyen hükümlülerin sınavlara girerek farklı alanlarda belge alabildiğine işaret eden Yavuzer, şunları kaydetti:

"Burada bireyimiz en az ortaokul mezunu olmak zorunda. Eğer ortaokul mezunu değil 5+3+3 sisteminden önce ilk öğretimi bitirdiyse açık ortaokula kaydını yapıp kalfalık belgesi aldırıyoruz. Lise mezunlarına ise 27 haftalık telafi eğitim programıyla mesleklerini edinmelerini, çalıştıkları işyurtlarındaki aldıkları belgeleri meslek lisesi diplomalarına çevirmelerini sağlıyoruz. Aralık 2023 itibarıyla 251 hükümlümüz kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi aldı. Bunların yaklaşık 71'i, mesleki ve teknik eğitimdeki lise öğrenimlerine devam ediyor. Şu anda açık cezaevimizde yaklaşık bin hükümlü var. Buraya gelen her hükümlümüze mesleki eğitim felsefesiyle yaklaşarak belge kazandırıp sivil hayata tutunmaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz."

Yavuzer, merkezdeki sınıflarda akıllı tahta, projeksiyon, tek kişilik masa ve sandalye bulunduğunu belirterek, hükümlülerin aynı zamanda masa tenisi, kütüphane ve bilgisayar kullanma imkanına sahip olduğunu sözlerine ekledi.