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        Niğde'de şok dalga tedavisine başlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ekstrakorporeal şok dalga (ESWT) tedavisi verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:41
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        Niğde'de şok dalga tedavisine başlandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ekstrakorporeal şok dalga (ESWT) tedavisi verilmeye başlandı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, ESWT tedavisinin vücut dışında oluşturulan güçlü ses dalgalarının, bir başlık yardımıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasıyla uygulandığı belirtildi.

        Topuk dikeni, tenisçi dirseği, golfçu dirseği, omuz tendiniti ve aşil tendiniti gibi hastalıklarda ameliyatsız tedavi imkanı sunan yeni yöntemle, birçok hastanın ilk seanstan sonra iyileşme hissedebileceği vurgulananan açıklamada, bu tür şikayetleri olan hastaların Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden FTR polikliniğine randevu alarak başvuru yapabileceği bildirildi.

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