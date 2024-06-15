Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi THE 2024 Impact Rankings sıralamasında

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), sıralama kuruluşu Times Higher Education'un (THE) 125 ülkeden 2 bin 152 yükseköğretim kurumunu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında değerlendirdiği 2024 Impact Rankings-Etki Sıralamaları'nda yer almayı başardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu alanda ilk kez sıralamaya giren NÖHÜ, ayrıca 8 farklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kategorisinde değerlendirilmeye uygun görülerek, bu hedeflere katkı sunan dünya üniversiteleri arasına adını yazdırdı.

THE'nin kurumsal verilere dayalı yaptığı sıralamada NÖHÜ, özellikle SKH 2: Açlığa Son ve SKH 2: Amaçlar İçin Ortaklıklar hedeflerinde dünya üniversiteleri içinde 401-600 arasında yer alırken, toplam 2031 üniversitenin sıralandığı SKH 17'de ise 601-800 aralığında yer buldu. SKH 17'de değerlendirmeye girebilen 96 Türk üniversitesi arasında 20'inci sırada bulunan NÖHÜ, SKH 2'de ise Türk üniversiteleri arasında 34'üncü oldu. NÖHÜ, dünya genelinde 1501+ bandında yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bu yıl THE'nin dünya, Asya ve genç üniversiteler ile Impact Rankings-Etki Sıralamalarında yer alıp tarihinde ilk kez bu kuruluşun sıralama listelerine adını yazdırdığına işaret ederek, şunları kaydetti: