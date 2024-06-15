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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi THE 2024 Impact Rankings sıralamasında

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), sıralama kuruluşu Times Higher Education'un (THE) 125 ülkeden 2 bin 152 yükseköğretim kurumunu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında değerlendirdiği 2024 Impact Rankings-Etki Sıralamaları'nda yer almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:09
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi THE 2024 Impact Rankings sıralamasında
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), sıralama kuruluşu Times Higher Education'un (THE) 125 ülkeden 2 bin 152 yükseköğretim kurumunu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında değerlendirdiği 2024 Impact Rankings-Etki Sıralamaları'nda yer almayı başardı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu alanda ilk kez sıralamaya giren NÖHÜ, ayrıca 8 farklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kategorisinde değerlendirilmeye uygun görülerek, bu hedeflere katkı sunan dünya üniversiteleri arasına adını yazdırdı.

        THE'nin kurumsal verilere dayalı yaptığı sıralamada NÖHÜ, özellikle SKH 2: Açlığa Son ve SKH 2: Amaçlar İçin Ortaklıklar hedeflerinde dünya üniversiteleri içinde 401-600 arasında yer alırken, toplam 2031 üniversitenin sıralandığı SKH 17'de ise 601-800 aralığında yer buldu.

        SKH 17'de değerlendirmeye girebilen 96 Türk üniversitesi arasında 20'inci sırada bulunan NÖHÜ, SKH 2'de ise Türk üniversiteleri arasında 34'üncü oldu.

        NÖHÜ, dünya genelinde 1501+ bandında yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bu yıl THE'nin dünya, Asya ve genç üniversiteler ile Impact Rankings-Etki Sıralamalarında yer alıp tarihinde ilk kez bu kuruluşun sıralama listelerine adını yazdırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Özellikle 2024 Etki Sıralamaları'nda çoğu alanda ilk 1000'e girdi. Özellikle son iki yıllık süreçte titizlikle yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını, dünyada prestijli sıralama kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelere girmeyi başararak almaya başladık. İnanıyorum ki yakın vadede küresel ölçekteki farklı kuruluşların sıralamalarına da girerek üniversitemizin marka değerini uluslararası platformlarda daha fazla tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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