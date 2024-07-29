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        Yenilenen Niğde Belediyesi yüzme havuzu yarın açılıyor

        Niğde Belediyesinin yenilediği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:55
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        Yenilenen Niğde Belediyesi yüzme havuzu yarın açılıyor
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        Niğde Belediyesinin yenilediği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakıma alınan yüzme havuzunda yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Alt ve üst yapısıyla yenilenen havuz, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmalarla havuzun yeni görünüme kavuştuğunu belirterek, sıcaktan bunalan Niğdelileri havuza davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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