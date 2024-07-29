Yenilenen Niğde Belediyesi yüzme havuzu yarın açılıyor
Niğde Belediyesinin yenilediği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor.
Niğde Belediyesinin yenilediği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakıma alınan yüzme havuzunda yenileme çalışmaları tamamlandı.
Alt ve üst yapısıyla yenilenen havuz, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmalarla havuzun yeni görünüme kavuştuğunu belirterek, sıcaktan bunalan Niğdelileri havuza davet etti.
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