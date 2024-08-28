Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu aileleri ziyaret etti

        Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu aileleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelere ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ile koruyucu aileleri evlerinde ziyaret etti.

        Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruyucu ailelerin önemini vurgulayan ve onların gösterdiği özveriyi anlatan mektuplarını ailelere iletti.

        Ziyarette, Yücel çiftinin koruyucu ailesi olduğu bir çocuk, piyanoda dinletisi sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Niğde'deki cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı
        Niğde'deki cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı
        Kınık Höyük'te Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri bulu...
        Kınık Höyük'te Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri bulu...
        Niğde'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de anaokulu müdürü okulun sınıflarını boyadı
        Niğde'de anaokulu müdürü okulun sınıflarını boyadı
        Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi hizmete girdi
        Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi hizmete girdi
        Niğde Belediyesi personeline resmi yazışma eğitimi verildi
        Niğde Belediyesi personeline resmi yazışma eğitimi verildi