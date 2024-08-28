Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu aileleri ziyaret etti

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelere ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ile koruyucu aileleri evlerinde ziyaret etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruyucu ailelerin önemini vurgulayan ve onların gösterdiği özveriyi anlatan mektuplarını ailelere iletti.

Ziyarette, Yücel çiftinin koruyucu ailesi olduğu bir çocuk, piyanoda dinletisi sundu.