Niğde'de bu yıl patates ekiminde yüzde 31 artış oldu

Türkiye'de patates üretimiyle ilk sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadına erken başlandı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de temmuz ayının ilk haftasında yazlık patates sökümüne başlanıldığını hatırlattı.

İklim şartlarından dolayı kışlık patates sökümünün de 25 gün erken başladığını belirten Kenar, üreticilerin hem yazlık hem de kışlık patates hasadını yaptığını anlattı.

Kenar, geçen yıl patates fiyatlarından memnun olan üreticilerin bu yıl da patatese yöneldiğini aktararak, şunları kaydetti: