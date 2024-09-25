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        Aladağlar onlarca zirvesiyle dağcıları ağırlıyor

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarında yer alan Aladağlar, onlarca zirvesiyle dağcıları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:22
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        Aladağlar onlarca zirvesiyle dağcıları ağırlıyor
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        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarında yer alan Aladağlar, onlarca zirvesiyle dağcıları ağırlıyor.

        Kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik gibi birçok faaliyet imkanı sunan Aladağlar, yurt içi ve dışından çok sayıda maceracının ilgisini çekiyor.

        Özellikle dağcıların uğrak yeri Aladağlar'da, 3 bin 700 metrenin üzerinde 7, 3 bin 500 rakımın üzerinde ise 42 zirve bulunuyor.

        Bir süre de olsa İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için Aladağlar'a gelen 16 kişilik dağcı ekibi, 3 bin 723 rakımlı Emler Zirvesi'ne tırmandı.

        Karlı zirvede manzaranın tadını çıkaran dağcılar, yaklaşık 8 saatlik tırmanış sonrasında, kamp alanına döndü.

        - "Sonbahar, Aladağlar'ın çok güzel dönemleri"

        Asya Dağcılık Spor Kulübü Kurucu Başkanı Murat Ali Koç, AA muhabirine, ağırlıklı olarak yüksek irtifa tırmanışı ve kamp faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

        Yaklaşık 15 yıldır her yıl Aladağlar'a geldiklerini ve bölgedeki zirvelere tırmandıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

        "Sonbahar, Aladağlar'ın çok güzel dönemleri. Aladağlar'a tırmanmak için 16 kişilik ekiple İstanbul'dan geldik. Bu bölge Demirkazık olarak biliniyor. Burada yaşanan her şey Demirkazık'ta yaşandı olarak biliniyor. Burası Türkiye'nin çok özel bölgelerinden biri. Biz dağcılar için de inanılmaz güzel bir coğrafya. Ağırlıklı olarak Büyük Demirkazık biliniyor ama en yüksek zirvesi Kızılkaya. Yine Kaldı, Alaca ve Küçük Demirkazık gibi önemli ve değerli zirveleri var."

        Kulübün kurucu üyelerinden Güzin Aydoğan da Aladağlar'ın kendileri için özel bir bölge olduğuna dikkati çekti.

        Her yıl Aladağlar'ın birkaç farklı zirvesine tırmanış gerçekleştirdiklerini anlatan Aydoğan, "Dağcılık sporu, kişinin kendi sınırlarını tanıyabildiği ve ne kadar zorlukla baş edebileceğini görebildiği bir spor. Bu anlamda dağcılık çok bireysel ama tabii ki ekiple yapılması gereken bir spor. Yaklaşık 7 yıldır bu sporla uğraşıyorum ve bu anlamda hayatıma olumlu şeyler kattığını düşünüyorum. Aladağlar gelmeyi sevdiğim noktalardan birisi." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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