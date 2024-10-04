Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda Vali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, 16 Eylül itibarıyla kentte İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 193 projenin olduğunu söyledi.

Projelerin 57’sinin tarım, 53'ünün ulaştırma, 44'ünün kamu hizmetleri, 21'inin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji ve 4'ünün kültür ve turizm sektörlerine ait olduğunu belirten Çelik, "İlimizde yürütülen 193 projenin toplam değeri 21 milyar 579 milyon 96 bin liradır. Bu projeler için toplam 3 milyar 300 milyon 600 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 1 milyar 610 milyon 482 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranıysa yüzde 48.79'dur." ifadelerini kullandı.