Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin kuraklığı önleyecek projesine TÜBİTAK'tan destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tarımda kuraklığın etkisini önleyecek projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Mehtap Vural Aytekin'in "Havuçta silikon ve selenyum priming uygulamalarının kurak, tuz ve kurak + tuz streslerine tolerans üzerine etkilerinin biyokimyasal ve moleküler seviyede değerlendirilmesi ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve topraktaki tuz oranının havuç üretimindeki olumsuz etkisinin önlenmesi amaçlanıyor.