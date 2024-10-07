Niğde'de "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" Paneli düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Devletinin iki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık bir yıl sonra, 6 Ağustos 1924'te dönemin Japonya hükümetinin Lozan Antlaşması'nı onaylaması ve bu antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin dostluk esasında başladığını belirten Uslu, 1925'te Japonya Devletinin Türkiye'de büyükelçilik açtığını anlattı.

Uslu, "Nitekim sonraki yıllarda da gerek uluslararası ilişkilerde gerekse ekonomi, kültür, toplumsal sorunlar gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler her daim dostane bir biçimde vuku bulmuştur. Dolayısıyla 'bir asırlık dostluk' olarak tanımladığımız bu ilişkilerin tesis edilmesinde emeği geçen her iki ülkenin devlet büyüklerine ne kadar minnettar olsak azdır." diye konuştu.

- "Türklerden Japonya'ya duydukları tutkulu dostluğu pek çok defa dinledim"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da ülkesiyle Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin 1890'da meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni kazası, diplomatik ilişkilerin ise Japonya'nın da imzaladığı Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle başladığını belirtti.