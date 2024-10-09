TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan patates ve soğanın sosyal yardım programlarına alınması talebi:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates ve kuru soğan dağıtımının sosyal yardım programlarına alınması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, Niğde Ziraat Odasını ziyaret ederek, Başkan Veli Kenar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Daha sonra merkeze bağlı kırsal Hüyük Mahallesi'nde patates ve soğan hasadına katılan Bayraktar, tarlada patates toplayarak çiftçilerle sohbet etti.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, hemen hemen her ilde patates üretildiğini, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023'te 5 milyon 700 bin ton üretim yapıldığını söyledi.

Patates üretiminde bu yıl yüzde 9,5, ekim alanında ise yüzde 8,5 artış olduğunu belirten Bayraktar, TÜİK'in açıkladığı 2024 Yılı Bitkisel Üretim 1. Tahmin Verilerine göre, patates üretiminin geçen yıla göre yüzde 14 artarak 6,5 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini aktardı.

Patatesin yurt içi kullanımının geçen yıl 4 milyon 934 bin ton ve ülkede yeterlilik derecesinin yüzde 103,5 olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Odalarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, üretim artışının daha da fazla olacağını, geçen yıla göre yaklaşık 1,5 milyon ton fazla patates üretimi gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, arzda yaşanacak artış sonucu fiyatların düşmesi endişesini yaşıyor. Ülkemizde 67 ilimizde kuru soğan üretimi de yapılıyor. TÜİK verilerine göre, 2023'te 2 milyon 600 bin ton üretim gerçekleşti. Kuru soğan üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 10,5, ekim alanında ise yüzde 5 oranında artış meydana geldi. Bitkisel Üretim 1. Tahmin Verilerine göre, kuru soğan üretim miktarının 2023 yılına göre, yüzde 8 oranında artarak 2 milyon 800 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor."