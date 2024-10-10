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        Niğde'de otomobilin pikaba çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin Karayollarına ait pikaba çarpması sonucu 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:56
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        Niğde'de otomobilin pikaba çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin Karayollarına ait pikaba çarpması sonucu 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit 1. Tünel girişinde, otoyol temizliği öncesi yola duba dizen Karayolları 64. Şube Şefliğine ait pikaba çarptı.

        Pikapta bulunan şeflik personeli Şerafettin D. ile otomobildeki İlhan Ü. (37), Didem D. (30) ve Almanya vatandaşı Florian K. (32) yaralandı.

        Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerafettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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