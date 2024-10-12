Hindistanlı ressam Shereen Abraham ile kızı Niğde'de sergi açtı

Hindistanlı ressam Shereen Abraham ile kızı Tia Mathew, Niğde'de sergi açtı.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, bu tür etkinliklerin kentin tanıtılmasında önemli olduğunu söyledi.

Çifcibaşı, "Sanatı sevdiğimiz ve iç içe olduğumuz sürede şiddetin de azaldığını göreceğiz. Son zamanlarda her türlü canlıya karşı bir şiddet sarmalı içerisindeyiz, bu şiddet sarmalından çıkmak için insanlarımız edebiyata, sanata, spora ve kültüre zaman ayırsa, kendi duygu ve düşüncelerini kimi kalemiyle, kimi fırçasıyla kimi de fotoğraf makinesiyle yansıtabilse, şiirin, şarkının, sözün ve resmin olduğu bir ortamda şiddetin olmayacağına inanıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.