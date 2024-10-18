Niğde Valisi Çelik'ten Muhtarlar Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, muhtarların devletin yereldeki önemli temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarların milletle devlet arasındaki köprü vazifesini başarıyla yerine getirdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bulundukları mahalle ve köylerde halkımızın taleplerini dinleyen, çözümler üreten, devletimizin gören gözü ve duyan kulağıdır. Onların bu fedakar çalışmaları, milletimizin huzur ve refahına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu özel gün, muhtarlarımızın hizmetlerini ve topluma olan katkılarını daha geniş bir şekilde takdir etmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Görevlerini büyük bir özveri ve sevgiyle yürüten tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."