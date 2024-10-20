Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı
Niğde'de traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Niğde'de traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
R.K. (69) idaresindeki traktör, Bor ilçesi Havuzlu köyünde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan E.K, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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