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        Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı

        Niğde'de traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:33
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        Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı
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        Niğde'de traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        R.K. (69) idaresindeki traktör, Bor ilçesi Havuzlu köyünde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan E.K, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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