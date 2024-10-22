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        Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:13
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        Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
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        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

        Merkez Şahsüleyman Mahallesi'ndeki evlerinde kömür sobası yanarken uyuyan anne N.A. (56) ve oğlu K.A. (22), bir süre sonra rahatsızlandı.

        Yakınlarınca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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