Niğde'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

Öte yandan Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsünü paylaşarak, "Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kamu düzeni ve huzurunu bozan hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralananın olmadığı olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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