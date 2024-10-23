Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada,130 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ve Çiftehan Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

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