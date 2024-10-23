Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti

Türkiye'den giden öğrenciler ise yaptıkları sunumlarda 3B yazıcıların Türk milli eğitim sistemindeki yerini ve Türkiye'deki uygulamaları paylaştı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, "Industry 4.0 Applications in Design and Manufacturing" isimli projenin 2. yurt dışı hareketliliğini Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdi.

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'ya gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.