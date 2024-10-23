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        Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti

        Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:30
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        Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti
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        Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'ya gitti.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, "Industry 4.0 Applications in Design and Manufacturing" isimli projenin 2. yurt dışı hareketliliğini Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdi.

        Romanya'da Liceul Tehnologic Mihai Eminescu okulunda 3 boyutlu yazıcıların kullanım amaçlarına yönelik sunum ve atölye çalışmaları yapıldı.

        Türkiye'den giden öğrenciler ise yaptıkları sunumlarda 3B yazıcıların Türk milli eğitim sistemindeki yerini ve Türkiye'deki uygulamaları paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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