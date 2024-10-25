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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi

        İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:55
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için Filistin bayraklarıyla slogan attı.

        AGD Eğitim Komisyonu Başkanı Ramazan Öztürk, burada yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir soykırım altında olan Gazze'de yeni bir katliam işlendiğini söyledi.

        Filistin ve Lübnan direnişi karşısında İsrail'in, içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkardığını vurgulayan Öztürk, "Bu bağlamda son olarak Gazze'nin Cibaliye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail güçleri, 150'yi aşkın kardeşimizi şehit etmiştir. Cibaliye'de sivilleri tam anlamıyla ablukaya alan siyonistler, her türlü insanlık dışı muameleyi uygulamaktadır. İsrail güçleri, sivillerin hiçbir yere ve hiçbir şeye ulaşmaması adına çeşitli zulümler gerçekleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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