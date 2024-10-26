Niğde'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Niğde'de yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'dan Adıyaman'a giden yolcu otobüsünün motor kısmı, Niğde-Adana Otoyolu Pozantı yakınları 5-6. tünel arasında yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yolcular, Pozantı'dan gelen başka otobüsle Adana'ya götürüldü.
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