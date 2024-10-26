Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılında Aladağlara tırmanacak dağcılar kamp kurdu

Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Aladağlar'daki Emler zirvesine tırmanacak 101 dağcı, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Aladağlar'da sürekli olacak etkinliklerin başlangıcını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl da Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılında 101 dağcı ile Aladağlar'a tırmanacaklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Aladağlar, dağcılık açısından Türkiye'nin başkenti. Aladağlar zorlu zirvesiyle dağcıları sürekli cezbeden inanılmaz bir potansiyele sahip. Niğde'nin marka yüzü olarak da Aladağlar ön plana çıktı. Görev yaptığımız süre içerisinde Aladağlar'ı hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak için birçok etkinlik yapacağız. Özellikle kurumların, belediyenin paydaş olması, federasyonun destek vermesi çok önemli. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 vatandaşımızı şehit verdik, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali mekanları cennet olsun. Bu etkinlikte de yarın çıkacağımız zirvede de o şehitlerimizin ruhlarına da Fatiha okuyacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet birliğimiz beraberliğimiz olduktan sonra hem içten hem dıştan gelen müdahalelere karşı dimdik ayakta duracak."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise bu etkinliği sadece sportif bir faaliyet olarak görmemek gerektiğini, Atatürk'ün izinde Cumhuriyetin ilke ve değerlerini zirveye taşıyacaklarını ifade etti.

Katılan dağcılara teşekkür eden Özdemir, "Dağcılarımızın zirveye atacağı her adım, Türkiye Cumhuriyetinin zirveye ulaşmak için sonsuza dek azim ve kararlılıkla atacağı bir adım. Her adım Cumhuriyetimize duyulan bir saygı duruşu." dedi.

Niğde'nin dağcılığın başkenti olduğunu vurgulayan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, "Niğde bizim için hem önemli hem vazgeçilmez. Valimiz de bu konuda çok hassas olduğu için biz de federasyon olarak camia olarak elimizden gelen dağcılık camiası için bütün imkanlarımızı buraya seferber edeceğiz. Burada bir dağ evimiz var. Sürekli tırmanışların olduğu Aladağlar bizim için çok önemli. Bu anlamda biz hem yerel yönetim olarak hem federasyon olarak dağcılık sporunun gelişimi açısından burada imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.