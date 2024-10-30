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        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak

        Niğde Belediyesince bu yıl 7'ncisi düzenlenen kitap fuarı 1 Kasım'da açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:47
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        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
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        Niğde Belediyesince bu yıl 7’ncisi düzenlenen kitap fuarı 1 Kasım'da açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 yazar ve sanatçının katılacağı fuarda, çok sayıda yayınevi stant kuracak.

        Söyleşi ve imza günlerinin düzenleneceği fuar, 10 Kasım'a kadar 09.00- 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuara olan ilginin her yıl daha da arttığını vurgulayarak, "Bosyal ve kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yazar ve sanatçıları Niğdeli hemşehrilerimizle buluşturacağımız fuara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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