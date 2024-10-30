Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak

Niğde Belediyesince bu yıl 7’ncisi düzenlenen kitap fuarı 1 Kasım'da açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 yazar ve sanatçının katılacağı fuarda, çok sayıda yayınevi stant kuracak.

Söyleşi ve imza günlerinin düzenleneceği fuar, 10 Kasım'a kadar 09.00- 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuara olan ilginin her yıl daha da arttığını vurgulayarak, "Bosyal ve kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yazar ve sanatçıları Niğdeli hemşehrilerimizle buluşturacağımız fuara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.