Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde'de Vali Cahit Çelik başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik başkanlığındaki mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için oluşturulan kurul, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-30 Eylül'de gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, okullarda yapılacak mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Denetim Kurulu faaliyetleri ile 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Hüdavend Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin birleştirilmesi kararları kurula sunuldu.