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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Niğde Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geçen araç sayısı 23 milyon 88 bin. Türkiye'deki toplam araç sayısının da 30,5 milyon olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki araç sayısının 3'te 2 kadarı açıldığından bugüne kadar burada trafikte seyretti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:19
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Niğde Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geçen araç sayısı 23 milyon 88 bin. Türkiye'deki toplam araç sayısının da 30,5 milyon olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki araç sayısının 3'te 2 kadarı açıldığından bugüne kadar burada trafikte seyretti." dedi.

        Uraloğlu, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti'ye oy verenlerin sadece siyasi bir partiyi desteklemediklerini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'a kadar uzanan bin yıllık kutlu bir davaya sahip çıktıklarını söyledi.

        Uraloğlu, zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in sesi, tarih boyunca hep zorluklarla mücadele etmiş bir milletin evlatları olduklarını ve bu meşakkatli mücadelenin bugün de devam ettiğini dile getirdi.

        Etraflarının ateş çemberi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var. İsrail'in Gazze'de maalesef bir yılı aşan zulmü var. Bu zulme açıktan ve net bir şekilde 'hayır' diyebilen kişi sadece Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'mız. Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami gayret gösteriyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm Ortadoğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz. İnsani tavrımızı, yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar karşısında her zaman ortaya koymaya devam ediyoruz. Bakın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da savaşan 2 tarafla aynı anda görüşebilen tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

        Uraloğlu, geçen hafta TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının, ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden karanlık güçlerin Türkiye'nin güçlenmesinden ne kadar rahatsız olduklarını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

        Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin yerli ve milli ürünleriyle savunma sanayi alanında yeni bir çağ başlattığına işaret eden Uraloğlu, öte yandan Türkiye'nin bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için de var gücüyle çalıştığının altını çizdi.

        Niğde'de çok önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Son 22 yılda Niğde'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 70 milyar 313 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 54 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 345 kilometreye, 51 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol kaplaması uzunluğunu ise 337 kilometreye çıkardık. Nevşehir-Niğde devlet yolu, Bor-Altunhisar, Niğde-Çamardı yolu, Niğde-Ulukışla ve Niğde-Tepeköy- Çiftlik yolu gibi önemli kara yolu projelerini bitirdik. Ankara-Niğde Otoyolu, bağlantı yollarıyla beraber 330 kilometre, dile kolay, sadece 2,5 yılda bitirdik. Yaklaşık 4 saat süren Ankara-Niğde arasını sadece 2 saat 20 dakikaya indirdik. Bugüne kadar Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geçen araç sayısı 23 milyon 88 bin. Türkiye'deki toplam araç sayısının da 30,5 milyon olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki araç sayısının 3'te 2 kadarı açıldığından bugüne kadar burada trafikte seyretti. Nasıl, güvenli seyretti, hızlı seyretti, ekonomik seyretti."

        Uraloğlu, Niğde'de ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiklerini projelerin kara yollarıyla sınırlı olmadığını, demir yolu ağının mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptıklarını ve yenilediklerini, Karaman-Ulukışla hızlı demiryolu projesine de devam ettiklerini anlattı.

        Karaman-Ulukışla arasındaki 2 saat 25 dakika olan seyahat süresini 1 saat 35 dakikaya düşüreceklerini bildiren Uraloğlu, "Bu projeyle Niğde'nin bağlantısallığını güçlendireceğiz. Altyapı ve üstyapısını yüzde 85'ler seviyesine getirdi. İnşallah kısa zamanda bunu bitirmiş olacağız. Niğde Andaval bölgesinde 1,2 milyon ton yük taşıma kapasiteli 30 bin metrekare alanda kurulu modern bir lojistik merkez inşa ettik. 29 Ekim itibarıyla işi tamamladık ve geçici kabul muayene işlemlerine devam ediyoruz. İhtiyaç halinde bunun 250 bin metrekareye kadar genişleme alanının da olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

        Programda, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren de konuşma yaptı, kongreye MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de katıldı.

        Öte yandan, Bakan Uraloğlu, Valiliği ziyaret ederek Vali Cahit Çelik ile görüştü, Valilik Şeref Defterini imzaladı, ardından Niğde Belediyesine geçerek Başkan Emrah Özdemir ile bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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